Rząd ściga się z senatorami

Jak powiedział „Rzeczpospolitej" rzecznik rządu Piotr Müller, w rozpoczynającym się tygodniu można się spodziewać całego pakietu rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, skierowanych do przedsiębiorców. Nie wiadomo, jaka będzie jego dalsza droga legislacyjna, czy będzie o nim dyskutować Rada Ministrów, bo nie zapadła jeszcze decyzja o trybie jej pracy w związku z zagrożeniem epidemicznym. – Na razie pracują rządowe komisje i zespoły – mówi Müller – i część dokumentów przyjmowana jest w trybie obiegowym.

A jak będzie z pakietem biznesowym na czas zagrożenia? Tego jeszcze nie wiadomo, pewne jest na razie tylko to, że ma ujrzeć światło dzienne. Prawdopodobnie w pakiecie rządowym będą się musiały znaleźć kwestie dodane przez senatorów KO do poprawionej w piątek ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19". Ustawa obowiązuje od ponad tygodnia, ale już w minioną środę senackie komisje zdecydowały, że w pilnym trybie trzeba ją poprawić: niektóre przepisy doprecyzować, a inne dodać.

Tym razem inicjatywą wykazała się jednak opozycja, która w Senacie ma większość i potrafi ją zmobilizować. W nowej ustawie zapisano teraz m.in., że pracodawca ma mieć prawo kontrolowania pracy wykonywanej zdalnie. Może też zobowiązać pracownika do wykonania badań lekarskich, gdyby miał podejrzenia w związku z jego stanem zdrowia czy miejscem, w którym ostatnio przebywał.

Kolejna propozycja to pożyczki dla firm, które na skutek pandemii popadły w kłopoty i np. utraciły zamówienia. Pożyczki te będzie można umarzać do 75 procent. Ważnym elementem propozycji jest też przepis o możliwości zawieszenia lub rozłożenia na raty składek ZUS.

Kością niezgody stało się jednak rozwiązanie dotyczące zasiłków dla rodziców z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków: zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą zasiłek dotyczy rodziców dzieci do 8. roku życia, przez dwa tygodnie. Senat znacznie rozszerzył to świadczenie – na rodziców dzieci do 15. roku życia, na cały okres zamknięcia placówki.