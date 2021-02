Jak mianuje się królów w postsowieckich republikach

Jednakże publiczne nazywanie obecnie 39-letniego syna prezydenta „Synem Narodu", który jest „symbolem", zaczęło się już cztery lata temu, gdy ojciec uczynił go hakimem, czyli szefem administracji państwowej jednego z wilajetów (odpowiednik województwa). Od tej chwili polityczna kariera Berdymuchamedowa juniora rozwijała się błyskawicznie.

Dał tym samym wszystkim do zrozumienia, kogo uważa za swojego następcę. – W takich krajach królów się mianuje – zauważył moskiewski ekspert ds. byłej sowieckiej Azji Środkowej Arkadij Dubnow.

„Gigantyczne dochody ze sprzedaży gazu nie dochodzą do zwykłych obywateli, nigdzie ich nie widać poza centrum stolicy" – podsumował sytuację w Turkmenistanie inny rosyjski analityk, wskazując jednocześnie, o co toczy się tam walka. Były prezydent kraju Saparmurat Nijazow w przypływie szczerości ocenił swój majątek na 3 mld dolarów. Nie wiadomo, co się stało z tymi pieniędzmi po jego śmierci.