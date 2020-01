Kreml myśli o sąsiadach

– Prawo do irredenty – ponowne zjednoczenie całego rosyjskiego świata powinno zostać ujęte nie tylko w ustawie, ale i w konstytucji Rosji. Wtedy dowolny region nie tylko Ukrainy, ale i Białorusi miałby możliwość przyłączenia się do Rosji na podstawie (rosyjskiej – red.) konstytucji – mówił szef wspieranej przez rosyjskie władze organizacji „Federalna autonomia narodowo-kulturalna Ukraińcy Rosji" Bogdan Bezpalko.

Należy on do grona tych Ukraińców, którzy popierają rosyjską politykę wobec Kijowa od początku konfliktu między krajami w 2014 roku. Swoje poglądy głosi z Moskwy, będąc m.in. członkiem kremlowskiej rady ds. stosunków międzyetnicznych. W ubiegłym tygodniu Bezpalko znalazł się w powołanej przez prezydenta Władimira Putina 75-osobowej grupie roboczej, która ma przygotować zmiany w konstytucji. Wiele wskazuje na to, że poprawki będą dotyczyły nie tylko wewnętrznej polityki Rosji.