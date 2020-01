Sejm przed debatą o budżecie. Pierwsze starcie 2020 roku

W środę Sejm zajmie się projektem ustawy budżetowej. Dla wszystkich parlamentarnych sił będzie to pierwsza polityczna potyczka w nowym roku.

Obóz rządzący chce wykorzystać okazję, jaką jest restart sejmowej polityki po przerwie świąteczno-noworocznej, żeby powrócić do obietnic i tonu z kampanii wyborczej. Jak wynika z naszych informacji, Sejm w środę poza budżetem zajmie się też sprawą emerytur, w tym przede wszystkim wypłatą trzynastej emerytury. To, że dodatkowe świadczenie będzie stałe – było jedną z obietnic w kampanii. Poniżej dalsza część artykułu

W środę w Sejmie o tych projektach będzie mówić premier Mateusz Morawiecki. Rząd chce to powiązać z przesłaniem o braku deficytu przewidywanym w ustawie budżetowej, które też było jednym z haseł przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To ma być ważny element politycznego planu KPRM i całego obozu rządzącego na początek 2020 roku. Przeczytaj też: Starzy wyjadacze i nowe twarze. Do kogo będzie należał rok 2020?

– Jestem przekonany, że to jest najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat – mówił 23 grudnia premier Mateusz Morawiecki, gdy Rada Ministrów przyjmowała projekt budżetu.

Do pierwszego w tym roku posiedzenia Sejmu mocno przygotowuje się też Lewica i wszystkie partie opozycyjne. Z naszych informacji wynika, że główne przemówienie w trakcie debaty nad budżetem będzie miał lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Swoje strategie szlifują też PSL, Koalicja Obywatelska i Konfederacja.

Lewica o dobrobycie Przemówienie lidera SLD będzie oparte na kontrze do centralnego punktu budżetu, czyli do tego, że po raz pierwszy będzie on zrównoważony. – Chcemy pokazać, że będzie to kosztem zwykłych obywateli. Chcemy też kontynuować opowieść o nowoczesnym państwie dobrobytu. Będzie to uwiarygodnione wyliczeniami i konkretnymi propozycjami w przemówieniu – mówi „Rzeczpospolitej" osoba znająca szczegóły. Jak słyszymy, te propozycje będą dotyczyć konkretnych tematów, jak służba zdrowia czy kwestie klimatu.

Lewica rozpoczęła swoją opowieść o nowoczesnym państwie dobrobytu w trakcie kampanii parlamentarnej. Mocno akcentował ją też Adrian Zandberg w swoim „kontrexposé".

Lewica równolegle przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. 19 stycznia odbędzie się konwencja, na której wystartuje kampania Roberta Biedronia. We wtorek kandydaturę Biedronia jako kandydata całej Lewicy zarekomendował zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Uważamy, że Robert Biedroń to jedna z niewielu osób, które będą na wszystkie zadawane pytania odpowiadały bardzo, bardzo konkretnie – mówił w trakcie wspólnej konferencji prasowej lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

Budżetowa przymiarka Debata budżetowa odbywa się w kontekście wyznaczanym przez kampanię prezydencką. Ze strony PSL głównym mówcą w trakcie debaty będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak słyszymy, jednym z głównych wątków jego przemówienia będzie sprawa nakładów na ochronę zdrowia. Można się też spodziewać, że PSL wróci do tematu podpisanego w kampanii przez wszystkie główne siły polityczne „Paktu dla zdrowia".

Swoje przygotowania do debaty budżetowej kończy też Klub Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika z naszych informacji, najpewniej to posłanka Izabela Leszczyna będzie najważniejszym mówcą z ramienia Koalicji. Pomysł, by dzielić się zadaniami w ramach kolejnych debat i projektów w Sejmie, to jedna z koncepcji przewodniczącego Klubu Borysa Budki i nowy sposób zarządzania Klubem KO i przydzielania zadań.