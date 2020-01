Politycy, którzy mogą namieszać w nowym roku

Wszystko wskazuje na to, że rok 2020 będzie tak interesujący w polskiej polityce jak poprzedni. Kto będzie miał na nią największy wpływ? Nie zawsze są to osoby bezpośrednio z pierwszej linii frontu. Nie zawsze są to tylko liderzy, kandydaci czy frontmani, szefowie klubów i osoby najlepiej znane. Zarówno w PiS, jak i opozycji do politycznego starcia szykują się wszyscy.

Poniżej dalsza część artykułu