Smartfonowa ofensywa resortu Zbigniewa Ziobry

Od 50 do 100 zł – taka kara prawdopodobnie będzie grozić osobom, które „korzystają z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko (...) w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji". Czyli w praktyce: piszącym esemesy czy nawet odbierającym połączenia. Taryfikator mandatów nie jest jeszcze znany, a przepis znalazł się w rządowej nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która czeka na drugie czytanie w Sejmie. A pojawienie się zakazu okazuje się efektem szarży Ministerstwa Sprawiedliwości, kierowanego przez szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę.

Ostatecznie projekt, który w listopadzie trafił do Sejmu, ma nieco inne brzmienie. Zostało w nim większe pierwszeństwo pieszych i zrównanie ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym. Propozycja dotycząca odbierania praw jazdy z projektu wypadła. Pojawiły się za to zakazy jazdy na zderzaku i właśnie korzystania z telefonów.

Jak do tego doszło? Odpowiedzią może być pismo, które w listopadzie, już na ostatniej prostej rządowych prac nad projektem, wystosował do Komitetu Stałego Rady Ministrów resort Ziobry. Wśród kilku postulatów wymienił zakaz używania telefonów.

Naciski resortu Ziobry nie ograniczyły się do sprawy smartfonów. Do końca prac w rządzie walczył on o zapisanie obowiązku sygnalizowania przez pieszego chęci przejścia przez jezdnię. Sukcesu nie odniósł. Za to można mu przypisać usunięcie z projektu, na wcześniejszym etapie, przepisu o odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. poza terenem zabudowanym.