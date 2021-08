Dziambor dla "Rz": Nie ma decyzji Konfederacji ws. lex TVN Fotorzepa, Jakub Czermiński

Dziś w Sejmie sprawa tzw. lex TVN. Jak zagłosuje Konfederacja? - Na razie nic nie mamy ustalonego. Wszelkie medialne scenariusze to obecnie publicystyka, a nie rzeczywistość - mówi "Rzeczpospolitej" poseł Artur Dziambor zaprzeczając, by ktoś z PiS namawiał go do poparcia nowelizacji.