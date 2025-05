Leszka Kołakowskiego w jednym z miniwykładów o maxisprawach zniesmaczyła – m.in. we wczesnych dziełach Sartre’a czy u psychoanalityków, interpretacja przyjaźni, która wskazuje, że jest ona „jednym z niezliczonych sposobów zniewalania drugiego człowieka” i realizacji egoistycznych interesów. Kołakowski uznawał przyjaźń za rzecz fundamentalną. I dodawał, że „w moim przypadku życie bez przyjaźni byłoby nie do zniesienia”.

Reklama

Leszek Kołakowski i Krystyna Janda

Zbigniew Mentzel we wstępie przypomina, co mówił filozof o przyjaźni w telewizyjnym wywiadzie z Agnieszką Holland, której podarował w dzieciństwie pudełko kredek, i żartobliwie chełpił się, że jest ojcem chrzestnym jej kariery artystycznej. A mówił nie tylko metaforycznie, że w przyjaźni z jego żoną Tamarą nie przeszkadza, że on lubi smalec, którego żona nie cierpi. Autor „Głównych nurtów marksizmu” był otwarty na różnice, czynił jednak zasadnicze zastrzeżenie: mógł rozmawiać nawet z hitlerowcami lub antysemitami – po to, by wytłumaczyć im ich głupotę i infantylizm, ale przyjaźnić się z nimi by nie potrafił.

Zalążkiem „poręcznego słownika” był „Alfabet przyjaciół” zamieszczony przez Mentzla w aneksie do biografii „Kołakowski. Czytanie świata” z 2020 r. 30 krótkich haseł rozpączkowało do liczącej blisko 300 stron książki, która ma prawie 120 bohaterów.

Są w słowniku hasła wybitnych filozofów, takich jak Bronisław Baczko, Tadeusz Kotarbiński, Eliade Mircea, ale jest też Krystyna Janda, która marzyła o wakacjach z filozofem. Po śmierci męża zadzwonił do niej z pocieszeniem. Rozdziały o Bronisławie Geremku i Jerzym Giedroyciu przypominają, że o Kołakowskim myślano jako o prezydencie i szefie nowej Międzynarodówki. Z kolei Irena Dziedzic, autorka i gwiazda pierwszego talk-show w TVP, na samym początku „Tele-Echa” z 1957 r. zaprosiła do programu prześladowanego już przez PZPR filozofa, który prosił skromnie, by tytułować go historykiem filozofii. Który z dzisiejszych programów pójdzie tropem Ireny Dziedzic?