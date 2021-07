Co z ustawą medialną? Fogiel: Nic nie jest przesądzone

Grupa posłów PiS złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego.

Pytana przez dziennikarzy w Sejmie, czy posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości odparła, że takie są plany.

Czy projekt będzie przedmiotem obrad komisji kultury i środków przekazu, które mają rozpocząć się dziś o godz. 17? - Nie ma jeszcze decyzji - przekazała Anita Czerwińska.

- Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej istnieje zapis ograniczający wysokość kapitału zagranicznego w mediach, które działają na podstawie koncesji, do 49 proc. - mówił z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do art. 35 Ustawy o radiofonii i telewizji.

- Po co ta ustawa? Pojawiły się w obiegu prawnym interpretacje, które sugerują, że dość łatwo można obejść ten zapis, tworząc fikcyjny byt w rodzaju spółki zarejestrowanej na terenie UE i bez znaczenia miałoby być to, kto jest ostatecznym właścicielem danego medium - dodał.