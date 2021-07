Prof. Antoni Dudek: Główna wojna na opozycji toczy się pomiędzy Lewicą a PO

Antoni Dudek mówił także o relacjach między partiami opozycyjnymi. — Główna wojna na opozycji obecnie jest pomiędzy Lewicą a PO – jest to oczywiście efekt zachowania Lewicy przy głosowaniu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast konflikt, pomiędzy PO a ruchem Hołowni nie jest taki ostry. Nie mam poczucia, że ilekroć Borys Budka otwiera usta, to mówi o „strasznym Hołowni”. Tak samo przy Hołowni nie mam wrażenia, żeby mówił głównie o zagrożeniach ze strony PO. Teraz jest pytanie, czy to się zmieni – ewentualny sojusz tych dwóch ugrupowań byłby bardzo ciekawy, ale problem jest z ruchem Hołowni. On dlatego zyskał poparcie, że dystansował się mocno od PO, więc jeżeli Hołownia za bardzo zaczął by się przytulać do Platformy, to zacząłby gwałtownie tracić – ocenił politolog.