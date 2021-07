Biden do Putina: Będziemy się bronić przed cyberatakami

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała, że Joe Biden powiedział Władimirowi Putinowi, iż nawet jeśli zaangażowanymi w proceder ransomware nie kierowały rosyjskie władze, to ponoszą one odpowiedzialność.

W ataku typu ransomware specjalne oprogramowanie blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych na nim danych, a za przywrócenie stanu pierwotnego sprawcy domagają się okupu od ofiary.

Za pomocą oprogramowania ransomware sparaliżowano do tej pory tysiące amerykańskich organizacji. W maju cyberprzestępcy zablokowali działalność sieci rurociągów Colonial Pipeline, co w efekcie doprowadziło do przerw w dostawach paliw i wzrostu cen na wschodnim wybrzeżu USA. Pod koniec maja ofiarą cybergangów padł JBS, koncern z branży mięsnej, a w czerwcu - firma informatyczna Kaseya.