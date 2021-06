Prezydent Argentyny: Brazylijczycy wyszli z dżungli

- Meksykanie wyłonili się z Indian, Brazylijczycy wyszli z dżungli, ale my, Argentyńczycy, zeszliśmy ze statków. I były to statki z Europy - oświadczył Fernandez odnosząc się do faktu, iż wielu mieszkańców Argentyny to potomkowie imigrantów z Europy.

Fernandez przeprosił potem za swoje słowa i podkreślił, że różnorodność jeśli chodzi o pochodzenie mieszkańców kraju jest czymś z czego należy być dumnym.

Wygłoszoną frazę Fernandez zapożyczył prawdopodobnie z piosenki lokalnego piosenkarza, Lito Nebbii, którego prezydent kraju jest fanem o czym mówił przy innej okazji.