Prof. Chwedoruk: Powrót Tuska sprzyjałby PiS-owi

- Gdybyśmy wzięli pod uwagę samą liczbę powrotów Donalda Tuska to powinien być już czołową postacią. Sądzę, że Donald Tusk stara się testować opinię publiczną - ocenił ostatnie wypowiedzi Tuska prof. Chwedoruk.

A co z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki?

- Przy obecnych sondażach nie wydaje mi się, by Jarosław Kaczyński był tym politykiem w obecnym Sejmie, który byłby najbardziej skory do rozwiązania Sejmu - dodał politolog.

- Kryzys w Platformie temu politykowi sprzyja, także chaos, pluralizacja opozycji - dodał.

- Nie sprzyjają temu z całą pewnością sondaże - perspektywa potężnej, negatywnej mobilizacji - ocenił też prof. Chwedoruk, którego zdaniem "wielu wahających się wyborców mogłoby powrócić pod skrzydła obozu rządzącego", gdyby Tusk wrócił do polskiej polityki.

Czy to oznacza, że powrót Tuska bardziej sprzyjałby partii rządzącej?

- To nie ulega dla mnie wątpliwości - ocenił politolog. - PiS mogłoby powrócić do wielu schematów w swoim przekazie wypróbowanych w minionych latach, odwołując się do twardych, materialnych interesów wielu grup społecznych - dodał.