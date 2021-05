Senator klubu PiS: Wybory kopertowe to problem dla rządzących

Jan Maria Jackowski wskazywał również na mocne strony tego programu. – Uważam, że są dwie korzystne zmiany w „Polskim Ładzie”, zwiększenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych w skali roku i sprawienie, że będzie ona powszechna. A druga kwestia, to podniesienie pierwszego progu podatkowego z 85 tysięcy do 125 tysięcy. To jest działanie racjonalne, ponieważ zmieniły się ceny i poziom wynagrodzeń i dochodów w Polsce, a te progi były już po prostu przestarzałe. Natomiast jest tam też szereg różnych innych propozycji: od budowy Pałacu Saskiego, przez nowy pakiet dla rolnictwa, propozycje dotyczące budownictwa i służby zdrowia – jak to będzie wyglądało? Musimy zobaczyć jak zostanie to opisane w ustawach, bo zapowiedzi brzmią, oczywiście bardzo dobrze - skomentował polityk.