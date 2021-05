Senator Jackowski: Fundusz Odbudowy? PiS odszedł od swego programu

- Osobiście uważam, że Prawo i Sprawiedliwość odeszło od swojego programu, ponieważ my w programie mieliśmy zapisane, że opowiadamy się za koncepcją Europy ojczyzn i jesteśmy przeciwni federalizacji, czyli tworzeniu takiego jakby superpaństwa europejskiego jako formuły na funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej ewolucję w tym kierunku - powiedział Onetowi senator Jan Maria Jackowski.

- Jak szczegółowo będę głosował to w wystąpieniu w Senacie uzasadnię i przedstawię - zastrzegł dodając, że ponieważ posiedzenie Senatu odbędzie się prawdopodobnie pod koniec maja, obecnie dyskusja na ten temat byłaby przedwczesna.

Pytany, jak zachowa się podczas głosowania w Senacie, odparł: - Ja nie poprę tego planu, to mogę zadeklarować.

- Ale to trzeba wtedy uczciwie powiedzieć wyborcom, a nie z jednej strony mrugać do elektoratu, mówić, że nie oddamy guzika, jesteśmy za suwerennością, będziemy bronić podmiotowości Polski, a z drugiej strony zgadzać się na mechanizmy, które odbierają czy ograniczają tę podmiotowość Polsce - mówił Jackowski.

Według senatora, sprawa wymaga starannych analiz. - Nie przypominam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość zmieniło swój program czy ogłosiło, że rewiduje ten program w tym zakresie, ponieważ np. uznaje, że w warunkach globalizacji jest to jedyny kierunek - zaznaczył.

"Ziobro ma 200 proc. racji"

Jackowski odniósł się też do sytuacji, jaka miała miejsce w czasie sejmowej debaty przed głosowaniem ratyfikacyjnym. Minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro chciał zabrać głos, na co nie zgodzili się prowadzący obrady marszałek Elżbieta Witej i wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Na późniejszej konferencji prasowej Ziobro mówił, że jako minister chciał poinformować Sejm o długoterminowych zagrożeniach dla suwerenności, związanych z ratyfikacją. Zastanawiał się, czy zablokowanie wystąpienia ministra w takiej debacie nie jest bardziej wymowne niż jego 15-minutowe wystąpienie.

Jan Maria Jackowski powiedział, że jako były poseł zna regulamin Sejmu. - Minister konstytucyjny w każdym punkcie debaty może poprosić o zabranie głosu i marszałek powinien udzielić tego głosu ministrowi, przedstawicielowi rządu czy ministrowi konstytucyjnemu, który może nie być w danej sprawie akurat przedstawicielem rządu, ale zechce zabrać głos - skomentował.

Podkreślając, że jest bezpartyjny (choć należy do klubu PiS) senator powiedział, że jeśli chodzi o swoją argumentację "Zbigniew Ziobro ma 200 proc. racji". - Niewątpliwie to, co zaszło, ta ratyfikacja i mechanizm, który został wprowadzony, jest sprzeczne z naszym programem - podkreślił.