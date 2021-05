Dziambor: Posłowie PiS podskakiwali. Widziałem euforię

- To było widać podczas tego głosowania (ratyfikacyjnego - red.) - podkreślił.

- Nasze zadłużenie budżetowe - to bieżące, które teraz urosło - jest spowodowane w dużym stopniu błędnymi decyzjami politycznymi naszego rządu. To, że oni chcą się ratować tym budżetem unijnym jest oczywiste - dodał.

- Pytanie, co za to musimy oddać - powiedział Dziambor.

W rozmowie z "Super Expressem" poseł Konfederacji Artur Dziambor (partia KORWiN) był pytany o Fundusz Odbudowy oraz Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-27, z których Polska, według rządu, ma otrzymać 170 mld euro (aby uzyskać wynik netto, należy od tej kwoty odjąć kilkadziesiąt - ok. 45 - mld euro składek).

"PiS będzie wprowadzało nową erę Gierka"

- Myślę, że duża część z nich wiedziała doskonale, że jeżeli ten budżet przypadkiem nie przejdzie, to trzeba będzie ogłosić, że wszystko padło trupem, przepraszamy, odchodzimy i przegrywamy wybory. Wielu posłów PiS-u ma z tyłu głowy to, że sondaże im spadły o prawie 10 pkt. proc. więc w następnym rozdaniu mogą się już w Sejmie nie spotkać - kontynuował Artur Dziambor.

Jego zdaniem to właśnie dlatego posłowie PiS nie chcą przyspieszonych wyborów i dlatego "tak się cieszyli z tego budżetu unijnego".

Odnosząc się do zmian w UE Dziambor ocenił, że "absolutnie nie do zaakceptowania jest to, że się nawzajem na krzyż wszyscy zadłużamy i będziemy musieli później spłacać te długi".

Według polityka Konfederacji, dzięki pożyczkom PiS "będzie wprowadzało nową erę Gierka", a nie nowy plan Marshalla.

- Będzie tak, że teraz będziemy mieli tę złotą erę, oni za chwilę w "Nowym Ładzie" zamiast 500 plus zrobią 1000 plus na przykład i dorzucą piętnastą emeryturę, a później za 20-30 lat będą musieli to spłacać ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego i nie mieli na ten temat żadnej wiedzy - powiedział poseł.

Krytycznie odniósł się do tego, że UE "dąży cały czas do tego, żeby stać się superpaństwem".