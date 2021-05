Kidawa-Błońska: Jarosław Kaczyński jest bardzo zadowolony

W środę Sejm przegłosował ustawę o ratyfikacji tzw. unijnego Funduszu Odbudowy. Projekt poparły PiS, Lewica, PSL i Polska 2050, przeciw były Solidarna Polska i Konfederacja, Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu.

W ostatnich dniach liderzy PO krytykowali Lewicę na prowadzenie negocjacji z partią rządzącą w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, sprzeczne stanowiska PiS i Solidarnej Polski dawały opozycji szansę na wymuszenie uwzględnienia jej propozycji w KPO.

O sytuację w opozycji pytana była w RMF FM wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). - Sytuacja jest trudna, nie tylko dla Platformy, nie tylko dla Koalicji, ale w ogóle nasza scena polityczna wygląda nieciekawie, a to, co dzieje się przez ostatnie sześć lat w naszym kraju nie napawa nadzieją, dlatego ja rozumiem Polaków, że patrzą na to, co my robimy z dużym zniecierpliwieniem, że starają się zrozumieć, dlaczego politycy zachowują się w taki a nie inny sposób - powiedziała.

- Do tego pandemia pokazuje, że rzeczywiście przyszło nam żyć nie tylko w ciekawych ale w bardzo ciężkich czasach - dodała.