Sejm wybierał RPO. Zandberg: Niesmaczne bzdurki o "zjednoczonej opozycji"

"Jak to jest być w Demokratycznej Opozycji, ciągle powtarzać zaklęcia o Zjednoczonej Opozycji i głosować razem z PiS-em przeciw demokratycznemu kandydatowi opozycji na RPO?" - zapytała na Twitterze Daria Gosek-Popiołek dodając, iż nie wie. "Zapytajmy o to posłów z PO: Rasia, Kowala, Myrchę, Jachirę, Grabca, Poncyliusza, Neumanna" - dodała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniła, że głosowanie w sprawie RPO to łatwa i komfortowa okazja, by "jedność opozycji" pokazać "czynem, nie tylko słowem". "Lewica, głosując na obu demokratycznych kandydatów ten test zdała. Koalicja Obywatelska, nie popierając jednego z nich - oblała sromotnie" - napisała posłanka w mediach społecznościowych.

Zandberg zarzuca PO hipokryzję

Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski powiedział w TVN24, że opozycja się porozumie, ponieważ "wszystkie partie opozycyjne są świadome", że potrzebują porozumienia, by móc wygrać wybory z PiS.

Jeden z liderów partii Razem odpowiedział Trzaskowskiemu na Twitterze uwagą, że posłowie PO "zagłosowali ręka w rękę z PiS-em przeciwko demokratycznemu kandydatowi na RPO". "Opowiadanie 15 min później, jak bardzo trzeba współpracować, to jednak trochę za dużo" - ocenił Zandberg, zarzucając Trzaskowskiemu hipokryzję.

Poseł wyraził nadzieję, że z ust m.in. Jana Grabca czy Pawła Kowala nigdy nie usłyszy "zaklęć" o "jednoczeniu opozycji".

"Nie mam pretensji, że PO głosuje przeciw Lewicy. Uważacie lewicowe poglądy za dyskwalifikujące? OK, macie do tego prawo. Mam tylko prośbę: róbcie to bez hipokryzji. Bo opowiadanie przy okazji tych bzdurek o 'zjednoczonej opozycji' jest niesmaczne" - napisał pod adresem posłów PO Adrian Zandberg.