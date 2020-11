Wybory w USA. Tarczyński: Najbardziej przechlapane mogą mieć nienarodzone dzieci

Według najnowszych informacji z USA, kandydat Demokratów Joe Biden jest bliski pokonania urzędującego prezydenta Donalda Trumpa w wyborach. Bidenowi do zwycięstwa brakuje 17 głosów elektorskich, czyli np. zwycięstwa w Pensylwanii lub w Nevadzie i Arizonie. Trwa liczenie głosów.

Dominik Tarczyński był w Polskim Radiu 24 pytany, czy "konserwatyści w Stanach Zjednoczonych mają przechlapane".

Czytaj także:

Wybory w USA. Exit poll: Trump zyskał głosy Latynosów w Teksasie i na Florydzie

- Nie sądzę, żeby dochodziło do jakichś drastycznych sytuacji. Kolokwialnie mówiąc, tak naprawdę nikt nie będzie miał przechlapane, mam nadzieję - no chyba, że Kamala Harris, wiceprezydent, która chciałaby być wiceprezydentem, bo tego ogłosić jeszcze nikt nie może, będzie chciała praktykować to, co robiła w przeszłości - odparł polityk.