Rozenek: PiS chce się dzielić winą z opozycją

Rozenek zapytany o to czy opozycja powinna uczestniczyć w spotkaniu w sprawie epidemii koronawirusa zaproponowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, odpowiedział, że "z nimi nie ma co siadać do stołu".

- To są oszuści i nic dobrego z tego nie wyniknie. W moim klubie zapadła decyzja, że mamy tam iść, bo przede wszystkim należy ich rozliczyć i spytać co PiS zrobił przez ostatnie dziewięć miesięcy, by uchronić nas przed drugą falą koronawirusa. Lewica ma przygotowany swój pakiet ustaw na tę okoliczność i od wiosny zgłaszamy kolejne ustawy, które mogłyby pomóc w walce z epidemią i jej skutkami, ale oczywiście PiS nie proceduje żadnych projektów opozycji – ubolewał poseł Lewicy.