Jak wzrost zakażeń wpłynie na polską politykę?

Ten tydzień pokazał zmianę strategii opozycji, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, która poczuła, że może skutecznie zaszkodzić partii rządzącej, nie krytykując jej w mediach i nie używając ogólnych haseł, tylko robiąc punktowe kontrole, wysyłając posłów do urzędów czy ministerstw i alarmując o nieprawidłowościach oraz nieprzygotowaniu na koronawirusa – mówi Michał Szułdrzyński.



Czy Polacy będą surowiej osądzać władzę? – Jeśli coraz więcej osób będzie miało kogoś w rodzinie lub wśród znajomych, którzy ciężko przejdą COVID-19, percepcja rządu się zmieni. Wszystkie grzechy z przeszłości i wypowiedź premiera o tym, że wirus jest w odwrocie, wrócą w innym kontekście – odpowiada Michał Kolanko.



Czy jesienna ofensywa programowa PiS uda się w warunkach nasilającej się epidemii? Co zrobi opozycja? Kto lepiej rozegra interesy rolników? Co oznaczają zmiany personalne w kancelarii prezydenta? Czy Andrzej Duda chce konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim? O tym wszystkim w najnowszym odcinku podcastu.



„Polityczne Michałki” to omówienie wydarzeń politycznych mijającego tygodnia. Na program zapraszają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. W każdy piątek o 12:00.