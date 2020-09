Włosi zgodzili się na zmniejszenie liczby parlamentarzystów

Ustawa ta wprowadzała poprawkę do konstytucji, mówiącą o ograniczeniu liczby parlamentarzystów - jedną z obietnic wyborczych poprzedniej koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd sprzed dwóch lat.

W referendum wzięło udział 51 proc. uprawnionych. Według wstępnych wyników ponad 60 proc. z nich zgodziło się, by od następnej kadencji liczba deputowanych została zmniejszona z 630 do 400, a liczba senatorów z 315 do 200.

Jednocześnie z referendum odbyły się wybory władz w 7 z 20 włoskich regionów.

Według wstępnych wyników władzę w co najmniej dwóch regionów, Wenecji Euganejskiej i Ligurii, utrzymało dwóch dotychczasowych gubernatorów, reprezentujący centroprawicę Luca Zaia i Giovanni Toti.