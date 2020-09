Krzysztof Śmiszek: Kultura singli? Abp Jędraszewski sam ją reprezentuje

- Abp Jędraszewski chyba się zapomniał. Wiele osób w Polsce odchodzi od Kościoła, ale nie dlatego, że nie są im drogie pewne wartości uniwersalne, które głosi Kościół katolicki - powiedział w programie „Onet Rano” Krzysztof Śmiszek. - Polacy odchodzą od Kościoła, ponieważ są zdegustowani i zbulwersowani. Nie zgadzają się na taki sojusz tronu i ołtarza oraz na to, że miliardy złotych są pompowane z państwa do Kościoła - dodał.

Poseł Lewicy zapytany został także o wczorajszą debatę w Parlamencie Europejskim nad raportem dotyczącym praworządności w Polsce, gdzie kluczowym aspektem była sytuacja społeczności LGBT. - Wstydzę się za to, co wydarzyło się w tej debacie - przyznał Śmiszek. - Po raz kolejny staliśmy się archetypem złego, niesfornego dziecka w europejskiej rodzinie. To powinno dać do myślenia rządzącym w Polsce, że nie bez przyczyny Polska i Węgry ciągle są na cenzurowanym - dodał.

Wczoraj wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova zapowiedziała, że KE wkrótce zdecyduje o kolejnych krokach w procedurze o naruszenie prawa przeciw Polsce w związku z ustawami dotyczącymi sądownictwa. - Musimy jasno powiedzieć, że środki unijne nie trafią do Polski, jeśli będą naruszane podstawowe prawa grup LGBT - stwierdziła.