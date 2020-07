Były prezydent Ukrainy w teatrze absurdu

W środę stołeczny Peczerski Sąd Rejonowy już po raz drugi ogłosił przerwę w sprawie byłego prezydenta Petra Poroszenki. Prokuratura w środę wnioskowała o zakaz opuszczenia miasta oraz nakaz stawiania się na każde wezwanie śledczych. Jest podejrzany o to, że w 2018 roku skłonił ówczesnego szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SZR) Jehora Bożka (obecnie wiceminister spraw zagranicznych), by mianował na wiceszefa SZR Sierhija Siemoczkę, który obecnie jest zamieszany w kilka spraw karnych.

Za swoich rządów niewiele zrobił, by system sądownictwa na Ukrainie się zmienił. W środę w jego sprawie orzekał sędzia Serhij Wowk. To on za czasów zbiegłego do Rosji Wiktora Janukowycza wysłał w 2012 roku na cztery lata za kraty byłego szefa MSW Jurija Łucenkę, przeciwnika Janukowycza. W 2015, rok po rewolucji na Majdanie, został odwołany ze stanowiska, ale już w 2016 roku powrócił do orzekania.