Wotum dla rządu. Panika czy próba wybicia z rytmu Trzaskowskiego?

– To sposób na pokazanie jedności całego obozu Zjednoczonej Prawicy, że jest silny mandat dla realizacji polityki inwestycyjnej i że tylko dobra współpraca między premierem a prezydentem ją gwarantuje – mówi nasz rozmówca znający strategię. Prezydent Duda podkreślał w czwartek, że to on zaproponował premierowi Morawieckiemu, by wystąpił o wotum zaufania dla rządu. – Polska dziś potrzebuje zgody i dobrego współdziałania. Spokojnej realizacji planów, która zapewni miejsca pracy – powiedział w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

Przesłanie o zgodzie na szczytach władzy to teraz – poza planami inwestycyjnymi – lejtmotyw kampanii prezydenta. – Grozi nam choroba, którą nazwałbym immobilizmem. Immobilizm, czyli groźba pewnego klinczu, paraliżu. Ten immobilizm w czasie koronawirusa może być niezwykle groźny, bo może doprowadzić do marazmu, paraliżu instytucji państwa – mówił w Sejmie o konsekwencjach zwycięstwa opozycji premier Mateusz Morawiecki.

Pomysł wotum zaufania i przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego były przygotowywane w ścisłej tajemnicy. W kuluarach Sejmu pojawiło się w czwartek wytłumaczenie dodatkowego celu, jakiemu przyświecało. – Chodzi o pokazanie jedności w obozie, że konflikt na tle wyborów 10 maja to przeszłość. Przede wszystkim strukturom PiS, bez których prezydent nie wygra kampanii. Potrzebna jest mobilizacja i dodatkowa praca – przekonuje jeden z naszych rozmówców. To dostrzeżenie, że w PiS w ostatnich tygodniach i miesiącach nawet sami politycy tej partii mówili o pewnym rozprężeniu, braku dyscypliny i skupieniu się na sprawach poza kampanią wyborczą.

Kolejka po podpis

Politycy i działacze Koalicji Obywatelskiej ścigają się z czasem, by do 10 czerwca zebrać ponad 100 tysięcy podpisów niezbędnych do zarejestrowania kandydata na prezydenta. Zbiórka trwa w kraju i nie tylko. W Brukseli podpisy zbierał były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Na Twitterze napisał, że obiecał 100, ale zebrał ponad 300 podpisów. Politycy KO wskazują, że do miejsc, gdzie w dużych i mniejszych miastach można zbierać podpisy, ustawiają się kolejki zwolenników Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej. – Nigdy wcześniej nie było aż takiej mobilizacji – przekonywali w czwartek w kuluarach rozmówcy z KO. Ma to dotyczyć też struktur partyjnych w kraju.