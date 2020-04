Netanjahu i Ganc porozumieli się w sprawie rządu kryzysowego

Utworzenie rządu ma zakończyć trwający od roku w izraelskiej polityce impas - trzy kolejne wybory parlamentarne, które odbyły się w ciągu minionych 12 miesięcy, nie przyniosły ani Netanjahu, ani Gancowi większości w Knesecie.

Wczoraj około dwóch tysięcy osób miało wziąć udział w proteście zorganizowanym na Placu Rabina w Tel Awiwie przeciwko premierowi kraju Beniaminowi Netanjahu. Uczestnicy protestu mieli na twarzach maski i zachowywali ok. dwumetrowe odstępy między sobą. Netanajhu jest formalnie oskarżony przez izraelską prokuraturę o korupcję. Polityk zaprzecza jednak, jakoby naruszył prawo. Uczestnicy protestu pod hasłem "Ocalić Demokrację" apelowali do Ganca i Biało-Niebieskich, by nie dołączali oni do koalicji z oskarżonym o korupcję premierem.