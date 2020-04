Prof. Rychard: Autorytaryzm w Polsce? Nie można tego wykluczyć

- Jest możliwe że jesień będzie gorąca. Ci, którzy chcieliby użyć strategii protestu zamiast strategii wyjścia uświadomią sobie, że system jest właściwie zamknięty na jakiekolwiek korekty. Bo oto po wyborach parlamentarnych pewne rzeczy zostały „zaklepane”, po takich wyborach prezydenckich zostały „doklepane” i właściwie nie ma możliwości wywarcia wpływu. To może skutkować rozmaitymi bardziej radykalnymi formami protestu, co z kolei może prowokować władzę do bardziej radykalnych form reakcji – mówi prof. Andrzej Rychard, dodając, że cały czas wierzy w demokratyczną korektę rzeczywistości w wyniku pojawienia się nowych sił, które wyrosną na przykład z dotychczasowych obywatelskich protestów.

I odpowiada także na pytanie co zrobi z kartą do głosowania w wyborach prezydenckich, jeśli będą korespondencyjne i dlaczego powinniśmy trzymać kciuki za zwycięstwo rozumu w tych czasach.