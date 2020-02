Włochy: 132 osoby zarażone koronawirusem, kwarantanna na północy

Najwięcej zarażonych jest na północy kraju: w Lombardii jest 80 chorych, w Wenecji Euganejskiej - 24, w Piemoncie - 6, w Emilii-Romanii - 9, a dwie osoby przebywają w szpitalu Spallanzani w Rzymie - poinformował szef Obrony Cywilnej Włoch Angelo Borrelli. Nie wszyscy zarażeni trafili do szpitali: 54 osoby są hospitalizowane z objawami, 26 przebywa na intensywnej terapii, a 22 są w izolacji domowej. Bilans ten obejmuje dwie osoby, które zmarły w wyniku zarażenia koronawirusem. Jedna została wyleczona.

Włochy to największe poza Azją ognisko koronawirusa. W związku z rozprzestrzenianiem się choroby włoski rząd wprowadził kwarantannę w 10 gminach na północy Włoch (dotyczy to ok. 50 tysięcy osób). W Lombardii i Wenecji Euganejskiej odwołano wszystkie imprezy sportowe. W Lombardii zamknięto na tydzień wszystkie szkoły. Ludzie robią zapasy żywnościowe.