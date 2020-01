Wałęsa do Dudy: Zabraniam panu powoływać się na Solidarność

Tradycyjna górnicza impreza odbyła się w katowickim Spodku. Przemówienia w jej trakcie wygłosili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Podczas niej zarówno prezydent, jak i premier wygłosili specjalne przemówienia skierowane do wszystkich zgromadzonych.

- Niezależnie, jaka jest władza, życzę, żeby związek zawsze był samorządny i niezależny. Rzetelna obrona praw pracowników jest istotna. Z góry chce zapowiedzieć, że chciałbym, żeby ten rok był wyjątkowy. Solidarność to największy ruch społeczny w Europie, jak i na świecie. Do wolności dążył i tą wolność uzyskał. Zdobył ją w sposób pokojowy, bez użycia broni. To jest wielkie zwycięstwo - mówił Andrzej Duda.

„Jako współtwórca i przewodniczący od zarania do odejścia na urząd prezydenta zabraniam panu powoływać się na Solidarność” - skomentował na Twitterze Lech Wałęsa.

„Za postawę, jaką pan prezentuje, burzenie trójpodziału władz, o który Solidarność walczyła, łamanie Konstytucji, manipulacje” - tłumaczył były prezydent.

Przemówienie Andrzeja Dudy w Katowicach przerwał okrzyk z sali „chcemy wolnych sądów”. Prezydent podziękował za „oddolny postulat” i stwierdził, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest bardzo trudnym zadaniem.