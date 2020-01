Owsiak broni Grodzkiego: TVP straciła wszelkie standardy

Wcześniej mecenas Jacek Dubois w oświadczeniu odniósł się do rozpowszechnianych w mediach informacji na temat rzekomego przyjmowania przez Tomasza Grodzkiego łapówek. "Pan Marszałek Tomasz Grodzki jeszcze raz stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom i wskazuje, że nigdy od nikogo nie żądał korzyści majątkowej za przeprowadzenie operacji i nie uzależniał przeprowadzania jakiejkolwiek operacji od otrzymania takiej korzyści. Nigdy także tego rodzaju korzyści nie przyjmował" - czytamy w dokumencie.

Na wtorkowej konferencji prasowej Tomasz Grodzki mówił, że w czasie trwania całej jego kariery zawodowej, na wszystkich szczeblach, nie pojawiły się wątpliwości co do jego postawy etycznej.

W obronie marszałka Senatu stanął we wtorek Jerzy Owsiak, który w rozmowie z Onetem opowiadał przede wszystkim o zbliżającym się 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lider WOŚP zabrał jednak także głos ws. oskarżeń wobec prof. Tomasza Grodzkiego.

- Mamy do czynienia z absolutnym momentem szczucia. Nie boję się tego mówić – ocenił. Owsiak porównał sytuację do ataków medialnych na Pawła Adamowicza. Określił to mianem identycznej sytuacji.

- Mówmy o dziennikarzach, którzy nie reprezentują dobrze etyki swojego zawodu. Mówię tu wyraźnie o mediach publicznych. Telewizja publiczna straciła wszelkie standardy - powiedział Owsiak, zaznaczając, że nie ogląda „Wiadomości” w TVP „bo by chyba nie wytrzymał”.