Wybory w Wielkiej Brytanii: Zwycięstwo Borisa Johnsona. Konserwatyści z większością

Miliony Brytyjczyków wzięło dziś udział w wyborach powszechnych, trzecich od 2015 roku. Sondaż Exit Poll wskazują, że Partia Konserwatywna zdobyła 368 mandatów, najwięcej od czasu Margaret Thatcher.

Na drugim miejscu znalazła się Partia Pracy (191 mandatów), a na trzecim Liberalni Demokraci (13 mandatów).

EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22 pic.twitter.com/FkqseCrrnR — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 12, 2019

Według zaktualizowanej ok. 4:45 prognozy BBC torysi mogą liczyć na 365 mandatów (o trzy mniej niż w badaniu exit poll), Partia Pracy - na 196, Szkocka Partia Narodowa - na 52, a Liberalni Demokraci - na 13 mandatów.

Ostatnie sondaże dawały konserwatystom od 5 do 12 punktów proc. przewagi nad Partią Pracy. Powinno to wystarczyć partii Borisa Johnsona do osiągnięcia bezwzględnej większości.