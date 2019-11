Bosacki o zamieszaniu w Sejmie: Marszałek Witek za to zapłaci

Marcin Bosacki wypowiedział się w programie w "Onet Opinie" na temat zamieszania w Sejmie związanego z wyborem członków KRS podkreślając, że jego zdaniem „to jest nie tylko naganne, ale jest to prawdopodobnie przestępstwo”. - Moim zdaniem należy bardzo stanowczo mówić, że to głosowanie jest nieważne i ci członkowie KRS de facto nie zostali wybrani, ponieważ wyniki prawdziwego głosowania nie zostały ujawnione. Jestem przekonany, że przyjdzie czas, kiedy marszałek Witek za to zapłaci - stwierdził senator Bosacki. - Z całą pewnością to, co zrobiła to oszustwo - dodał.







