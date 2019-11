Leszek Miller o Robercie Biedroniu: Nie tylko kobieta zmienną jest

Leszek Miller zapytany, kto będzie kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich powiedział, że „to się okaże i konsultacje trwają”. - Mogę powiedzieć, kto bardzo chce kandydować. Robert Biedroń, niewątpliwie - stwierdził były premier. - Są takie sygnały, których trudno nie zauważyć - dodał. - Robert Biedroń mówił, że chce być premierem, mówił, że zrezygnuje z mandatu do Parlamentu Europejskiego. Mówi się, że kobieta zmienną jest, no ale okazuje się, że nie tylko kobieta - podkreślił Miller.

Były premier powiedział także, że był zwolennikiem kandydatury Donalda Tuska. - Uważam, że to jest jedyny polityk, który ma szansę wygrać z Andrzejem Dudą, ale sytuacja się zmieniła, bo Donald Tusk ogłosił, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę. To tylko zwiększa szanse Andrzeja Dudy. Mogę nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że gdyby dzisiaj były wybory, to Andrzej Duda miałby wielką szansę powtórzy swoją kadencję - ocenił polityk. Jak stwierdził, "jedyną faworytką" wśród potencjalnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej jest Małgorzata Kidawa-Błońska.