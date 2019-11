Partia Pracy o miliarderach: Nie potrzebują tyle pieniędzy AFP

Brytyjska Partia Pracy w ramach kampanii wyborczej przed przyspieszonymi wyborami do Izby Gmin obieca we wtorek "przemodelowanie zasad gospodarki" i likwidację systemu, w którym miliarderzy mogą kupić sobie dostęp do władzy - informuje Reuters.