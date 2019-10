Xi Jinping: Połamiemy kości tym, którzy chca podzielić Chiny AFP

Prezydent Chin Xi Jinping ostrzegł, że jakakolwiek próba podzielenia Chin zostanie zmiażdżona - odnotowuje Reuters. Agencja zwraca uwagę, że wypowiedź o takiej treści prezydenta Chin skierowana do premiera Nepalu Khadga Prasada Sharma Olego, którą cytują chińskie media, to nawiązanie do krytyki jaka spada na Pekin m.in. ze strony USA w związku z traktowaniem Ujgurów, a także do zmagań chińskich władz z prodemokratycznymi protestami w Hongkongu.