Zagadka rejestru lotów marszałka Sejmu

„Zarządzenie w sprawie organizacji w Kancelarii Sejmu transportu lotniczego realizowanego z udziałem marszałka Sejmu” – to tytuł aktu, który 30 sierpnia podpisała szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, od ponad miesiąca obowiązują nowe procedury dotyczące lotów drugiej osoby w państwie.

Jeszcze 30 lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował, że rząd ureguluje tę kwestię, a 30 sierpnia Sejm przyjął ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. Obliguje szefów kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu i premiera do określenia trybów organizacji lotów. Takie właśnie zarządzenie podpisała Kaczmarska. Co zaskakujące, wydała je, zanim ustawa weszła w życie. Dopiero kilka dni temu podpisał ją prezydent.

Rejestr ma zawierać m.in. numery zamówień na loty, daty podróży, miejsca startu i lądowania oraz nazwiska pasażerów. Kontrowersyjne jest to, że nie jest pewne, jak długo rejestr będzie przechowywany. W zarządzeniu nie ma o tym mowy. Wspomina ono jedynie, że „dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrze są przechowywane na zasadach określonych” w instrukcji kancelaryjnej Kancelarii Sejmu.

Instrukcja kancelaryjna to skomplikowany dokument zawierający tabelę z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Znajduje się w niej tylko jedna pozycja wydająca się pasować do przelotów marszałka. To „ewidencja podróży służbowych”, posiadająca kategorię archiwalną B3. Ta kategoria oznacza, że dokumenty można zniszczyć po trzech latach.