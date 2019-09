Wybory w Norwegii: Tracą konserwatyści, sukces partii kierowców Premier Norwegii Erna Solberg AFP

Wstępne wyniki wyborów lokalnych w Norwegii wskazują, że rządząca krajem Norweska Partia Konserwatywna (Hoyre) osiągnęła najgorszy wynik w wyborach do samorządów od 2003 roku. Co ciekawe również poparcie dla opozycyjnej Partii Pracy spadło do rekordowo niskiego poziomu - zauważa Reuters.