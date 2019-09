Greta Thunberg: Chcecie rady? Spytajcie naukowców, nie nas

16-letnia Greta Thunberg przypomniała, że nie jest naukowcem ani politykiem, lecz uczennicą. - Proszę powstrzymać się od komplementów, nie potrzebujemy ich - mówiła. - Proszę nas tu nie zapraszać, by mówić, jak świecimy przykładem i jednocześnie nic nie robić w związku ze sprawą. To do niczego nie prowadzi - dodała.

- Jeżeli chcą państwo rad, co robić, proszę zaprosić naukowców i poprosić, by podzielili się swą specjalistyczną wiedzą. Nie chcemy, by nas wysłuchano. Chcemy, by wysłuchano nauki - stwierdziła 16-latka.

- Wiem, że się państwo starają, ale niewystarczająco. Proszę wybaczyć - powiedziała Szwedka pod adresem kongresmenów, na co publiczność zareagowała śmiechem i aplauzem.

Przewodniczący grupy ds. klimatu Senator Ed Markey (Demokraci) zadeklarował, że politycy "podwoją" swe wysiłki.

W środę Greta Thunberg ma wygłosić wystąpienie przed Kongresem. W poniedziałek szwedzka aktywistka spotkała się z byłym prezydentem Barackiem Obamą, który nazwał ją na Twitterze "jednym z największych adwokatów naszej planety".