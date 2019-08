Angela Merkel pozostaje najbardziej popularnym politykiem w Niemczech

Od czasu decyzji kanclerz Merkel o przyjęciu uchodźców w 2015 roku, krajobraz polityczny w Niemczech jest coraz bardziej spolaryzowany. Mimo tego Merkel nadal budzi zaufanie u ponad połowy mieszkańców kraju.

W sondażu 56 proc. Niemców stwierdziło, że jest zadowolonych z pracy kanclerz. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. względem poprzedniego sondażu, który ARD Deutschlandtrend przeprowadził w lipcu.

Latest Germany poll finds that 13 year into her chancellorship, Angela Merkel remains the most popular German politician. pic.twitter.com/hBahcYJIyR