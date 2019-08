Koniec sporu o dom, w którym urodził się Adolf Hitler

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w wynajętym mieszkaniu w domu w mieście Braunau w Austrii. Członek rodziny Pommer kupił nieruchomość w 1913 r. W 1938 r. właściciele zostali zmuszeni do sprzedaży budynku Martinowi Bormannowi, sekretarzowi Hitlera. Po wojnie rodzina Pommer odzyskała dom. Rząd Austrii wynajął go w 1972 r. i przekształcił w ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Trzypiętrowy budynek popadał w ruinę, gdy w 2016 r. władze - po głosowaniu w parlamencie - przejęły nad nim kontrolę. Właścicielka Gerlinde Pommer miała otrzymać 310 tys. euro.

Uważając kwotę za zbyt niską, kobieta skierowała sprawę do sądu. Sąd w mieście Ried przyznał jej rację i podwyższył należną jej kwotę do 1,5 mln euro. Władze złożyły odwołanie do sądu regionalnego w Linzu, gdzie zapadł korzystny dla nich werdykt.

Jak poinformował resort spraw wewnętrznych, wyrok sądu w Linzu w poniedziałek podtrzymał austriacki Sąd Najwyższy. Oznacza to, że Gerlinde Pommer otrzyma 310 tys. euro, a władze mogą zrealizować swe plany wobec domu narodzin Hitlera.

Władze Austrii rozważają wyburzenie budynku lub przeprowadzenie całkowitego remontu tak, by nieruchomość zmieniła się nie do poznania. Rozpisany ma zostać konkurs architektoniczny.

Władze przejęły dom narodzin Adolfa Hitlera, chcąc zapobiec przekształceniu tego miejsca w obiekt kultu neonazistów. Jak powiedział minister spraw wewnętrznych Wolfgang Peschorn, zmiana wyglądu budynku powstrzymałaby "odnowienie jakichkolwiek form narodowosocjalistycznych aktywności".