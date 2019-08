Chiny do USA: To rażąca ingerencja w sprawy Wenezueli

MSZ Chin odpowiedział w ten sposób na słowa doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, Johna Boltona, który ostrzegł Chiny i Rosję, by kraje te wstrzymały poparcie dla administracji prezydenta Nicolasa Maduro.

MSZ Chin wzywa USA do przestrzegania prawa międzynarodowego i zaprzestania działań wywołujących konflikty.

USA uznały 5 sierpnia Chiny za kraj manipulujący wartością swojej waluty, po tym jak chiński juan osiągnął najniższą od 11 lat wartość. Niska wartość juana sprzyja eksportowi Chin, który ucierpiał na wprowadzeniu przez Donalda Trumpa ceł na większość towarów z Chin. Cła są elementem wojny handlowej, jaką USA prowadzą z Chinami od 2018 roku.

USA zarzucają Chinom m.in. nieuczciwą konkurencję, kradzież technologii oraz bezpodstawne korzystanie w WTO ze statusu kraju rozwijającego się (mimo że Chiny są drugą gospodarką świata).

Chińskie media zarzucają USA, że kraj ten chce "podważyć panujący ład międzynarodowy" i nie zachowują się tak, jak powinno zachowywać się światowego mocarstwo, które winno stawiać sobie za cel dbanie o stabilność i bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej.

Punktem spornym w relacjach między USA a Chinami jest też kwestia Tajwanu - Pentagon poinformował niedawno o sprzedaży Tajwanowi ponad 100 czołgów Abrams i 250 rakiet Stinger o wartości 2,2 mld dolarów. Decyzję tę potępiły Chiny, które uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję.

Chiny pod koniec lipca ostrzegły, że są gotowe na wojnę z Tajwanem jeśli ten będzie zmierzał do niepodległości.

USA i Chiny spierają się też o prawo do swobodnej żeglugi w rejonie Morza Południowochińskiego - okręty USA regularnie pojawiają się na tych wodach, co za każdym razem wywołuje protest Chin. Chiny zwiększają swoją obecność wojskową w tym rejonie roszcząc sobie prawa m.in. do wysp Spratly i Paracelskich, które są przedmiotem roszczeń terytorialnych kilku innych krajów Azji Południowo-Wschodniej.

W ostatnim czasie, w związku z wypowiedzeniem przez USA traktatu INF Pentagon zapowiedział rozmieszczenie rakiet średniego zasięgu w Azji, co miałoby być odpowiedzią na rosnący potencjał militarny Chin. Chiny w odpowiedzi oświadczyły, że jeśli sojusznicy Chin zdecydują się na goszczenie u siebie amerykańskich rakiet "będzie to niekorzystne dla ich bezpieczeństwa".