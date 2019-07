Rzecznik: Premier Morawiecki nie przewiduje żadnych zmian w rządzie

Rzecznik rządu ocenił, że w związku z tym, iż premier nie przewiduje zmian w rządzie, nie należy się spodziewać zmiany na stanowisku szefa MEN.

- Nasze stanowisko w zakresie tego, co stało się w Białymstoku, jest jasne - podkreślił Piotr Müller. - Działania, które odnoszą się do tej wypowiedzi pana ministra, nie są wprost proporcjonalne do tego, co pan minister powiedział - dodał.