Korwin-Mikke: Traktują nas jak bydlęta rozpłodowe

Lider będącej częścią Konfederacji partii KORWiN był pytany o tematy, jakie jego ugrupowanie poruszało w niedawnej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, m.in. kwestię podejścia do szczepień.

Janusz Korwin-Mikke zadeklarował, że jego formacja nie występuje przeciw szczepieniom, a jedynie ich przymusowi. - Jak można zmusić człowieka do tego? - pytał polityk. - Jak można człowieka, bez jego woli, wziąć i mu coś wkłuć w organizm. Co to jest, do jasnej cholery? - dodał.

Według Korwin-Mikkego, w tej sprawie ludzie godzą się, że "będą traktowani jak bydlęta hodowlane".