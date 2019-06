Papież: Nie pozwólmy, by ideologia zniszczyła Europę

Papież Franciszek zaapelował, by Europa trzymała się razem. Powiedział, że ideologie i podżegający do strachu politycy zagrażają jej istnieniu jako całości.

Papież rozmawiał z dziennikarzami w samolocie w czasie swojego powrotu z trzydniowej pielgrzymki do Rumunii.

Franciszek, zapytany o wybory do Parlamentu Europejskiego, włoskiego skrajnie prawicowego wicepremiera Matteo Salviniego i inne tematy europejskie, wezwał wiernych do modlitwy o jedność, a niewierzących o pokładanie w to nadziei.

Agencja Reutera podkreśla, że skrajnie prawicowe partie i nacjonaliści wygrali wybory do PE we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce.

- Jeśli Europa nie spojrzy uważnie na przyszłe zagrożenia, Europa wyschnie. Europa przestanie być "matką Europą" i stanie się "babcią Europą" - ocenił papież.

Franciszek unikał bezpośredniej krytyki Salviniego. Pytany wcześniej, czemu jeszcze nie doszło do spotkania z politykiem, odpowiadał, że lider Ligi nie prosił o audiencję.

Papież podkreślił, że jego słowa odnoszą się do całej Europy, a nie tylko Włoch. - Musimy pomóc politykom, by byli szczerzy. Nie powinni prowadzić kampanii, która opiera się na oszczerstwach, zniesławieniach i skandalach - powiedział.

- Polityk nigdy nie powinien siać nienawiści i strachu, a nadzieję - dodał.

- Proszę, nie pozwólmy, aby Europa została pokonana przez pesymizm i ideologie, ponieważ Europa nie jest w tym momencie niszczona przez armaty lub bomby, ale przez ideologie - ideologie, które nie są europejskie, które pochodzą albo z zewnątrz, albo z małych grup w Europie - kontynuował.