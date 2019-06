Czarzasty chce, żeby SLD pozostało w Koalicji Europejskiej

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty powiedział w rozmowie z „Super Expressem”, że "będzie rekomendował koleżankom i kolegom pozostanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ramach Koalicji Europejskiej".

- Do października zostało jednak trochę czasu. Różnica między oboma blokami nie jest wielka. Partie tworzące Koalicję Europejską muszą wykorzystać ten czas, by różnicę tę zniwelować. Jest na to szansa - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej podkreślił także, że „do wyborów szli razem, jako Koalicja Europejska, a sukces wyborczy jest wspólnym sukcesem ugrupowań, które tworzą tę koalicję.

Czarzasty skomentował również to, że w Parlamencie Europejskim politycy SLD będą w innej grupie niż Platforma Obywatelska. - Oczywiście każdy idzie do swoich grup w Parlamencie Europejskim. Sojusz Lewicy Demokratycznej przystąpi do PES, czyli Partii Europejskich Socjalistów. Ale to nie powinno nikogo dziwić, takie były ustalenia koalicjantów na długo przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wszystko od początku było i jest transparentne. Idziemy razem, ale zachowujemy własną odrębność - zaznaczył.

Czytaj także: Włodzimierz Czarzasty: Biedroń spowszednieje

Poniżej dalsza część artykułu

W odpowiedzi na pytanie, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej pozostanie w Koalicji, czy w jesiennych wyborach pójdzie pod własnym szyldem, Czarzasty podkreślił, że „rozstrzygną to wszyscy działacze partii w wewnętrznym referendum”. – Jesteśmy partią demokratyczną, a kwestie takie jak między innymi wybór kandydata na prezydenta bądź prezydentkę RP, czy wejście w koalicje przed wyborami parlamentarnymi rozstrzygają wszyscy działacze partii w wewnętrznym referendum. I takie referendum zorganizujemy, wypowiedzą się w nim wszyscy nasi działacze i nasze działaczki, czyli 23 tysiące osób - stwierdził. - Osobiście uważam, że w czasie szalejącej zarazy konieczna jest jedność, a lider musi być liderem. Dlatego będę rekomendował koleżankom i kolegom pozostanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ramach Koalicji Europejskiej - dodał.

Jak zaznaczył szef SLD, mimo porażki "Koalicja Europejska nie tylko powinna być kontynuowana, ale powinna zostać poszerzona o kolejne podmioty”. - Gdyby w Niemczech na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi SPD miało 38 proc. poparcia, CDU ponad 40, a trzecia siła raptem 6, to wszyscy komentatorzy mówiliby, że obie główne siły polityczne idą „łeb w łeb”, a pozostali się nie liczą. Do wyborów w Polsce zostało kilka miesięcy. Jest czas na przygotowanie i przedstawienie odpowiedniego programu politycznego. I przekonanie ludzi do niego - ocenił. - A więc najpierw referendum, podczas którego będę rekomendował dalsze trwanie w Koalicji Europejskiej, potem ewentualne poszerzenie tej koalicji i praca na programem. Wreszcie odpowiednia kampania wyborcza i dotarcie do obywateli. Jesienią wszystko jest możliwe - zaznaczył.

Komentując wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że „większość ludzi uznała, że program Prawa i Sprawiedliwości odpowiada im bardziej oraz, że bardziej się z nim identyfikują”. - Do października zostało jednak trochę czasu. Różnica między oboma blokami nie jest wielka. Partie tworzące Koalicję Europejską muszą wykorzystać ten czas, by różnicę tę zniwelować. Jest na to szansa - podkreślił przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w rozmowie z "Super Expressem".