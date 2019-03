Thun o brexicie: Wielka Brytania będzie chciała wrócić

Róża Thun powiedziała w programie "Onet Rano”, że „scenariusz wychodzenia bez umowy z Unii Europejskiej to katastrofa dla Wielkiej Brytanii”. - Wrócą. Przykre, że muszą odejść, żeby zrozumieć, że poza UE traci się suwerenność, bo jest się uzależnionym od wszystkich dookoła - podkreśliła.

Odnosząc się do brexitu, Róża Thun powiedziała w programie „Onet Rano”, że „nie zdawali sobie sprawy w Londynie z tego, jak sytuacja w nich uderzy”. Zdaniem europosłanki, Wielka Brytania podejmie w przyszłości decyzję, aby wrócić do Unii Europejskiej. - Przykre, że muszą odejść, żeby zrozumieć, że poza UE traci się suwerenność, bo jest się uzależnionym od wszystkich dookoła - podkreśliła.

Thun odniosła się również do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, mówiąc, że najważniejsze jest, aby iść na wybory i oddać głos na osobę kompetentną, która poradzi sobie z obowiązkami europosła. - Ważne, żeby iść na wybory. Ważne, by głosować na kompetencje, które są potrzebne w UE, by właśnie nasza suwerenność była większa, byśmy my współrządzili, a nie byli rządzeni - powiedziała.

Thun została zapytana o to, czy obawia się Beaty Szydło jako konkurentki w wyborach do PE. - To nie jest zabawa, niech pokaże swoje kompetencje. (...) Trzeba wiedzieć, co to jest za funkcja, bycie europosłem - zaznaczyła. - Czy Szydło mówi w obcych językach? - dodała. - Ciekawa jestem, bo żeby pogadać z koleżankami i kolegami z innych krajów o tym, na czym polega problem różnej jakości np. proszków do prania sprzedawanych w krajach UE. O tym nie rozmawia się z tłumaczem - podkreśliła.