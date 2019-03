Lubnauer: Nikt nic nie chce od dzieci Kaczyńskiego

- W większości krajów europejskich związki partnerskie są oczywistą oczywistością; 56 proc. Polaków jest za związkami partnerskimi. Zmieniamy się jako społeczeństwo - mówiła w TVN24 szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer odniosła się w ten sposób do słów Pawła Rabieja, który w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" mówił m.in. że w dalszej perspektywie możliwe byłoby przyznanie parom homoseksualnym prawa do adopcji dzieci. To wywołało ostrą reakcję PiS - Jarosław Kaczyński w czasie sobotniej konwencji PiS odnosząc się do takich propozycji mówił m.in. "Wara od naszych dzieci".

Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, której członkiem jest Rabiej, podkreśliła, że polityk "zrozumiał, iż w obliczu tej pełnej nienawiści kampanii PiS-u każda jego prywatna wypowiedź staje się pożywką, by jeszcze bardziej rozpętać wojnę ideologiczną, którą proponuje nam PiS". Zaznaczyła, że propozycje Rabieja nie są programem Koalicji Europejskiej.

- Pragnę uspokoić Kaczyńskiego - nikt nic nie chce od jego dzieci. Może być spokojny - dodała Lubnauer.

Przewodnicząca Nowoczesnej dodała, że jej partia stawia sprawę jasno. - Nowoczesna złożyła projekt o związkach partnerskich. Rabiej napisał jasno, że to jest jego osobista opinia - podsumowała.

Z kolei poseł PO, Bartosz Arłukowicz odpowiedział Kaczyńskiemu: - Wara od nich. To są nasze dzieci. Zastanawiałem się, czy moje dzieci chcą dziadzia Kaczyńskiego. Jestem pewien, że nie, wolą babcię Danusię. Idziemy do wyborów chronić nasze dzieci przed wami - mówił kierując te słowa do polityków PiS.

Tymczasem poseł PiS Marcin Horała mówił, że "dziwi się, iż Koalicja Europejska postanowiła wprowadzić tematy ideologiczne do kampanii wyborczej. - Po reakcji (Rafała) Trzaskowskiego widać, że Rabiej za wcześnie coś powiedział - dodał.

Zdaniem Horały Koalicja Europejska chce realizować w Polsce "scenariusz znany z Zachodu" - "najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne, potem adopcja dzieci przez homoseksualistów". - To metoda gotowania żaby - trzeba ją wrzucić do zimnej wody i powoli gotować - dodał. - Pan Rabiej powiedział co jest na końcu - podsumował. - Sprzeciwiamy się projektowi wychowania nowego, wspaniałego człowieka - zaznaczył Horała.