Chiny: Jako dobry sąsiad pomogliśmy Indiom i Pakistanowi

Chiny odegrały "konstruktywną rolę" w redukowaniu napięcia pomiędzy Pakistanem a Indiami - podało chińskie MSZ.

Indie i Pakistan znalazły się na krawędzi wojny po ataku terrorystycznym do jakiego doszło 14 lutego w indyjskiej części Kaszmiru. W zamachu na autobus przewożący członków paramilitarnej indyjskiej formacji zginęło wówczas 41 osób. Indie oskarżyły Pakistan o to, że ten udziela schronienia terrorystom z tzw. Armii Mahometa, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za atak. Islamabad odrzucił te oskarżenia.

W weekend Reuters informował, że po zamachu w indyjskiej części Kaszmiru, w którym zginęło 40 funkcjonariuszy indyjskiej formacji paramilitarnej, napięcie między Indiami a Pakistanem było tak duże, że tylko interwencja USA, w tym starania doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, zapobiegła poważnemu konfliktowi. Indie miały grozić Pakistanowi odpaleniem rakiet balistycznych, Pakistan odpowiadał, że reakcją Islamabadu będzie trzykrotnie silniejszy atak.

Napięcie osiągnęło szczyt, gdy 26 lutego Indie zbombardowały terytorium Pakistanu podając, że celem ataku były obozy Armii Mahometa, która miała stać za zamachem, a której schronienia - zdaniem New Delhi - udziela Pakistan (Islamabad odrzuca te oskarżenia). 27 lutego doszło do walki powietrznej między lotnictwem Indii i Pakistanu - Pakistan w jej trakcie strącił indyjski samolot i pojmał pilota, który katapultował się ze spadającej maszyny.

Indyjska flota informowała też, że do działania przeciwko Pakistanowi gotowy był indyjski okręt z napędem atomowym.

Strona pakistańska twierdziła, że nie tylko USA, ale również Chiny i ZEA odegrały rolę w zredukowaniu napięć między Islamabadem a New Delhi.

W swoim oświadczeniu w tej sprawie chińskie MSZ podkreśla, że Chiny jako "przyjazny sąsiad Indii i Pakistanu proaktywnie działały na rzecz rozmów pokojowych i odegrały konstruktywną rolę w redukowaniu napiętej sytuacji".

"Niektóre inne państwa również podjęły pozytywne wysiłki w tym kierunku" - dodaje chińskie MSZ.

MSZ Chin informuje też, że zamierza nadal działać na forum międzynarodowym nakłaniając Pakistan i Indie, aby spotkały się w pół drogi i skorzystały z dialogu i środków pokojowych, by wyjaśnić to, co dzieli oba państwa.