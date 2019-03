Erdogan grozi zamachowcowi z Christchurch: Zapłacisz za to AFP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł 28-letniego Australijczyka, 28-letniego Brentona Tarranta, sprawcę masakry w Christchurch, że ten "zapłaci za to co zrobił", o co zadba Turcja, jeżeli nie zrobi tego Nowa Zelandia.