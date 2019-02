Francja może uznać Guaido. Stawia warunki Maduro

Rząd Francji uzna Juana Guaido za tymczasowego prezydenta, jeśli Nicolas Maduro nie poinformuje o ogłoszeniu przedterminowych wyborów prezydenckich.

O możliwości przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydent Wenezueli informował wczoraj. Pierwotnie wybory miały odbyć się w 2020 roku.

Przedterminowych wyborów prezydenckich domaga się także lider opozycji Juan Guaido.

Maduro, szukając wyjścia z kryzysu, zaproponował rozpisanie przedterminowych wyborów do Zgromadzenia Narodowego w 2019 roku. Prezydent zapewnił, że będą to wybory "wolne".

Francuska minister spraw ds. europejskich poinformowała, że Paryż uzna Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, jeśli dziś wieczorem Maduro nie ogłosi wyborów.

- Jeśli do dzisiejszego wieczora Maduro nie zobowiąże się do zorganizowania wyborów prezydenckich, wówczas Francja uzna Juana Guaido za prawowitego do ich zorganizowania w jego imieniu, a my uznamy go za tymczasowego prezydenta do czasu prawomocnych wyborów w Wenezueli - powiedziała Nathalie Loiseau w wywiadzie dla telewizji LCI.

Propozycję zorganizowania przedterminowych wyborów parlamentarnych Loiseau nazwała "farsą".